Einigung: Inter kurz vor Lautaro-Deal

Leistungsträger und Kapitän Lautaro Martínez (26) wird wohl zeitnah seine Unterschrift unter ein langfristiges Arbeitspapier bei Inter Mailand setzen. ‚Sky Italia‘ berichtet, dass sich der argentinische Mittelstürmer dazu entschieden hat, das Angebot der Nerrazzuri anzunehmen. Es seien nur noch Details zu klären, bis der Klub Vollzug vermelden kann.

Lautaro winkt in Mailand eine Verlängerung um drei Jahre bis 2029 sowie ein Gehalt von rund neun Millionen Euro pro Saison plus mögliche Bonuszahlungen. Seit 2018 geht der 56-fache Nationalspieler für Inter auf Torejagd. In der abgelaufenen Spielzeit schoss er Inter mit 24 Treffern in 33 Partien zum 20. Scudetto.