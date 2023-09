Nach BVB-Veto: Probiert es Juve erneut?

Intensiv soll Juventus Turin in den letzten Transferwochen um Borussia Dortmunds Abdoulaye Kamara (18) gebuhlt haben. Die Italiener boten laut ‚L’Équipe‘ eine Leihe mit Kaufpflicht über vier Millionen Euro, die unter leicht zu erreichenden Bedingungen gegriffen hätte.

Der BVB lehnte offenkundig ab, aus dem Turiner Blickfeld ist Kamara aber nicht verschwunden. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist Juve nach wie vor am defensiven Mittelfeldspieler dran und will ihn für die Zukunft weiter beobachten. In Dortmund steht der Franzose bis 2025 unter Vertrag.

Kamara, 2021 ablösefrei aus der Jugend von Paris St. Germain gekommen, kam bislang nur für die U19 und die Drittliga-Mannschaft des Klubs zum Einsatz. Auf sein Profidebüt wartet der Sechser nach wie vor. Ein Umstand, der, sofern er sich nicht ändert, auch Interessenten wie Juve in die Karten spielen könnte.