Terzic deutet an: BVB-Talent Wätjen bekommt erste Chance

Kjell Wätjen wird sehr wahrscheinlich am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg seine Bundesligapremiere für Borussia Dortmund feiern. „Ja, ist es“, beantwortete BVB-Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz die Frage, ob ein Einsatz des Mittelfeldspielers möglich sei. „Wir werden morgen definitiv rotieren und sind uns sicher, dass wir eine richtig gute Mannschaft auf dem Platz haben“, kündigte Terzic an, „wir brauchen Frische auf dem Platz und wollen auch Chancen an Spieler verteilen.“

Heißt: Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris St. Germain am Dienstag (21 Uhr) sollen arrivierte Kräfte geschont werden. Nicht zuletzt, da durch den 1:0-Sieg im Hinspiel die Qualifikation für die nächstjährige Ausgabe der Königsklasse final gesichert werden konnte.

Wätjen langfristig gebunden

Wätjen wird seit 2015 beim BVB ausgebildet und ist Kapitän der U19-Mannschaft. In der laufenden Saison der A-Jugend-Bundesliga sammelte der 18-Jährige schon 19 Scorerpunkte in 22 Spielen. Zuletzt stand er mehrfach im Profikader, ohne zum Einsatz zu kommen.

Wätjens Zukunft ist derweil schon geklärt. Ende März erhielt der DFB-Juniorennationalspieler seinen ersten Profivertrag. Bis 2028 ist Wätjen nun an den BVB gebunden. „Seine Entwicklung sehen wir noch lange nicht am Ende“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl damals. Nun winkt erstmal das Bundesliga-Debüt.