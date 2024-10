Leipzig: 24-Millionen-Flop im Winter weg?

Rund zehn Monate ist es her, dass RB Leipzig stolze 24 Millionen Euro Ablöse für Eljif Elmas an die SSC Neapel überwies. Rechtfertigen konnte der offensive Mittelfeldspieler, der einen sicherlich lukrativen Vertrag bis 2028 besitzt, diese Ablöse seither nicht einmal ansatzweise.

Nach 16 Teileinsätzen in der vergangenen Rückrunde ohne Torbeteiligung ist Elmas mittlerweile fast komplett außen vor. Sieben mickrige Einsatzminuten stehen in der laufenden Saison zu Buche. Zuletzt fehlte der Nordmazedonier sogar mal im Spieltagskader.

Beinahe auf der Hand liegt daher eine Trennung im Winter. Diese bringt nun auch die ‚Bild‘ ins Spiel, berichtet aber parallel, dass sich Elmas eigentlich in Leipzig durchsetzen will. Die Chancen darauf scheinen aber ziemlich gering. Neapel soll Gerüchten zufolge Interesse an einer Rückholaktion zeigen.