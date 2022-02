Adeyemi: „Was im Sommer passiert, passiert im Sommer“

Karim Adeyemi lässt sich bei seiner Zukunftsplanung weiterhin nicht in die Karten schauen. Vor dem Champions League-Achtelfinale gegen den FC Bayern (Mittwoch, 21 Uhr) sagte der Salzburg-Stürmer: „Wie ich schon oft gesagt habe: Mein Fokus ist in Salzburg. Es ist nichts klar. Was im Sommer passiert, passiert im Sommer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund arbeitet eifrig an der Verpflichtung des 20-Jährigen, soll eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro bieten. Salzburg fordert laut ‚Sport1‘ 45 Millionen Euro. Mit dem deutschen Nationalspieler selbst ist sich der BVB dem Vernehmen nach längst über einen Vertrag ab Sommer einig.