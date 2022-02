Adeyemi-Deal: Einige Millionen fehlen noch

Spätestens Anfang April soll klar sein, ob Erling Haaland noch eine Saison bei Borussia Dortmund bleibt. Bis dahin will der BVB auch den Transfer von Karim Adeyemi unter Dach und Fach gebracht haben. Mit dem 20-jährigen Angreifer ist sich der BVB längst einig. Ein höher dotiertes Angebot von RB Leipzig soll der Youngster abgelehnt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Knackpunkt in den Gesprächen mit RB Salzburg, wo Adeyemi noch bis 2024 unter Vertrag steht, ist die Ablösesumme. Wie im ‚Sport1‘-Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ berichtet wird, bietet Dortmund eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von fünf Millionen Euro.

Den Österreichern reicht das aber nicht aus. Die aktuelle Forderung soll bei 45 Millionen Euro liegen. Wenngleich man in Salzburg wohl davon ausgeht, dass beide Klubs sich am Ende bei rund 40 Millionen Euro treffen werden. Die Verhandlungen laufen. Noch ist keine Eile geboten.