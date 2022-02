Für BVB-Wechsel: Adeyemi schlägt besseres Angebot aus

Seit Wochen ist die Tendenz bekannt: Karim Adeyemi wird ab Sommer wohl Spieler von Borussia Dortmund – sofern sich der Bundesliga-Zweite mit RB Salzburg auf eine Ablöse einigen kann.

Mindestens 35 Millionen Euro stehen laut ‚Sky‘ im Raum, die ‚Bild‘ gibt eine Preisspanne zwischen 20 und 45 Millionen an.

Lukratives Angebot aus Leipzig

An Adeyemis Zusage ändert derweil auch ein lukratives Angebot von RB Leipzig nichts. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bieten die Sachsen dem 20-Jährigen mehr Gehalt als der BVB – dennoch will der deutsche Nationalstürmer (drei Länderspiele, ein Tor) nur nach Dortmund.

Der FC Bayern, der FC Barcelona, Paris St. Germain und englische Topklubs bemühten sich in den vergangenen Monaten ebenfalls um den pfeilschnellen Adeyemi, der mit 14 Treffern in 17 Spielen die Torjägerliste in Österreich anführt.