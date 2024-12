Bundesliga-Stars auf United-Shortlist: Kaderumbruch mit Raum & Laimer?

Bei Manchester United soll im Winter und im kommenden Sommer an einigen Stellschrauben gedreht werden. Mit der Ankunft von Ruben Amorim wurde auf dem Trainerstuhl bereits eine Veränderung umgesetzt. Im Kader sehen die Verantwortlichen noch einiges an Verbesserungspotenzial. Dabei spielen auch Namen aus der Bundesliga eine Rolle.

Laut ‚Sky‘ zeigen die Red Devils großes Interesse an David Raum (26). Schon im vergangenen Sommer soll United am 26-jährigen Linksverteidiger dran gewesen sein. Am Ende sei das finanzielle Paket aber zu groß gewesen. Neben dem deutschen Nationalspieler stehen auch Alphonso Davies (24/FC Bayern), Théo Hernandez (27/AC Mailand) und Milos Kerkez (21/AFC Bournemouth) bei den Roten aus Manchester auf dem Zettel.

Zwei Bayern-Profis

Die Mittelfeldzentrale wurde als weitere Position ausgemacht, auf der die United-Bosse gerne nachbessern würden. Neben Leon Goretzka (29) von den Bayern nennt ‚Sky‘ erstmals auch Konrad Laimer als möglichen Kandidaten für einen Transfer auf die Insel. Die aggressive Spielweise des 27-jährigen Österreichers soll großen Anklang unter den Kaderplanern der Red Devils finden. Als fortgeschritten dürfe man die Situation um Laimer und United aber nicht bezeichnen, betont man beim TV-Sender.

Hugo Larsson (20) hat sich dem Bericht zufolge durch starken Leistungen für Eintracht Frankfurt in den vergangenen Wochen auch auf den Radar von Amorim und Co. gespielt. Neben dem Schweden gehört auch Antoni Milambo (19) von Feyenoord Rotterdam zu den Profis, die man bei United gerne im eigenen Trikot auflaufen sehen würde.

Verstärkung für den Angriff

Frisches Blut im Sturm ist ebenso angedacht. ‚Sky‘ zufolge haben erstmal Vorgespräche mit Viktor Gyökeres (26) von Sporting stattgefunden. Zunächst war man davon ausgegangen, dass die 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse zu viel für den Traditionsklub aus Manchester sind. Kürzlich sei man aber sehr aktiv in den Poker um den Shootingstar eingestiegen.