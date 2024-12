Macht Halstenberg im Sommer Schluss?

Marcel Halstenberg schließt nicht aus, im Anschluss an die Saison seine Schuhe an den Nagel zu hängen. Gegenüber der ‚Bild‘ gibt der Abwehrspieler, der vertraglich nur bis zum Sommer an Zweitligist Hannover 96 gebunden ist, zu verstehen: „Keiner kann sich vorstellen, dass ich aufhöre. Aber die Entscheidung liegt bei mir. Es ist alles offen.“

Zwischen 2015 und 2023 kam Halstenberg für RB Leipzig zum Einsatz und reifte dort zum Nationalspieler. Seit eineinhalb Jahren steht er jetzt schon wieder für seinen Jugendverein auf dem Feld. Die Hannoveraner belegen in einer eng beieinander liegenden zweiten Liga den fünften Tabellenplatz. „Meine Entscheidung hat nichts mit der Liga-Zugehörigkeit zu tun“, konstatiert der 33-Jährige.