Fortuna bindet Jóhannesson

Fortuna Düsseldorf hat die Kaufoption für Leihspieler Isak Johannesson gezogen. Wie die Rheinländer offiziell bekanntgeben, bleibt der 21-Jährige Leihspieler des FC Kopenhagen den Düsseldorfern treu. „Wir sind sehr froh darüber, dass Ísak nach seiner erfolgreichen Leih-Saison fester Bestandteil unseres Kaders bleibt. Er hat sich bei uns von Tag eins an sehr wohl gefühlt und war sehr schnell ein fester Bestandteil unseres Vereins“, so Sportvorstand Klaus Allofs. Dem Vernehmen nach zahlen die Rot-Weißen zwei Millionen Euro Ablöse für den Isländer.

Jóhannesson zeigt sich mit dem Wechsel zufrieden:„ Ich habe in den vergangenen Wochen unglaublich viele Nachrichten der Fortuna-Fans bekommen. So etwas habe ich noch nie erlebt – vielen Dank! Ich bin sehr glücklich, hier zu bleiben und freue mich auf die Zukunft bei der Fortuna.“ Der zentrale Mittelfeldspieler überzeugte in der vergangenen Saison mit vier Toren und fünf Vorlagen in der 2. Bundesliga.