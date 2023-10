VfL: Korb für Pervan-Interessenten

Pavao Pervan sieht seine Zukunft beim VfL Wolfsburg. Die ‚Wolfsburger Allgemeine Zeitung‘ zitiert den Torhüter: „Es gibt immer wieder Vereine, die sich erkundigen, wie man sich die Zukunft vorstellt.“ Pervan stellt klar: „Ich habe mich immer auf den VfL konzentriert, weil ich mich wertgeschätzt gefühlt habe und zu meinen Spielen gekommen bin. Es wäre anders, wenn ich in sechs Jahren zwei Spiele gemacht hätte. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine klassische Nummer zwei bin, die nur auf der Bank sitzt. Mein Plan ist pro Wolfsburg.“

Der Vertrag des 35-jährigen Österreichers, der am Samstag gegen Bayer Leverkusen (1:2) Stammkraft Koen Casteels vertrat, läuft im Sommer aus. Pervan betont: „Ich glaube, das sind in der Regel ganz einfache Verhandlungen. Weil wir uns sehr offen und freundschaftlich begegnen, nicht herumpokern und Klartext sprechen und ganz schnell eine Lösung finden. Ich habe keine Zeitnot. Und ich weiß, dass in meinem Alter nicht schon zwei Jahre vorher verlängert wird.“ Zur Saison 2018/19 wechselte Pervan vom LASK nach Wolfsburg, stand seitdem 36 Mal zwischen den VfL-Pfosten.