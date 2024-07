„Große Bereicherung“: HSV verpflichtet Selke

Der Vertragspoker zwischen Davie Selke und dem Hamburger SV hat ein konstruktives Ende gefunden. Wie der HSV verkündet, hat der Stürmer beim Zweitligisten unterschrieben. Zur genauen Laufzeit machen die Rothosen keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den vergangenen Tagen verhandelten Klub und Spieler, eine Einigung war dabei aber nicht zwangsläufig absehbar. Nach seinem geräuschvollen Aus beim 1. FC Köln war Selke ohne Verein. Eine Ablöse müssen die Hamburger also nicht zahlen.

Lese-Tipp

Scheitert der HSV-Deal? Selke mit Plan B

„Davie hat im Fußball schon viel erlebt und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit nach Hamburg. Mit seiner Spielweise, aber vor allem auch seiner Mentalität wird er für unsere Mannschaft eine große Bereicherung sein“, so Sportvorstand Stefan Kuntz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Ich habe mit Davie in der deutschen U21-Nationalmannschaft zusammengearbeitet, als er entscheidenden Anteil daran hatte, dass wir 2017 Europameister geworden sind. Steffen Baumgart hat ihn zudem beim 1. FC Köln trainiert und wir sind absolut davon überzeugt, dass Davie uns auf dem Platz wie auch in der Kabine stärker machen wird.“

Selke war im Januar 2023 zu den Geißböcken gewechselt. Insgesamt stand der 29-jährige Stürmer in 36 Pflichtspielen für den FC auf dem Platz, erzielte dabei elf Tore. In der Domstadt spielte er auch bereits unter dem aktuellen HSV-Coach Steffen Baumgart. Nun wird er in Hamburg wohl ein Sturm-Tandem mit Robert Glatzel bilden.