Sancho nimmt die Ausfahrt Chelsea

Jadon Sancho lässt das unglückselige Kapitel Manchester United hinter sich. Per Leihe inklusive Kaufpflicht wechselt der Engländer zum FC Chelsea. Dort will Sancho wieder zu jener Stärke finden, die er in der Rückrunde bei Borussia Dortmund über weite Strecken zumindest andeutete.

Dem Vernehmen nach greift die Kaufpflicht, wenn Chelsea mindestens auf Rang 14 in der Abschlusstabelle der Premier League landet. Dann werden als Ablöse umgerechnet 23,7 Millionen Euro fällig. Aufgrund ausgehandelter Bonuszahlungen könnte die Summe auf 30 Millionen Euro ansteigen.

Für Sancho, der sich vor allem mit United-Trainer Erik ten Hag verkracht hatte, ist der Abschied die logische Folge. Zurück zum BVB, wie viele Fans lange gehofft hatten, geht es für den Publikumsliebling der Schwarz-Gelben allerdings nicht. Für ein Gesamtpaket von fast 100 Millionen Euro war Sancho 2021 von Dortmund zu den Red Devils gewechselt. Chelsea muss nun deutlich weniger aufbringen, um den Flügelstürmer zu verpflichten.