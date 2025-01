Carro spricht über Alonso-Verlängerung

Fernando Carro glaubt an eine Zusammenarbeit mit Xabi Alonso über den Sommer hinaus. Gegenüber ‚Radio Marca‘ macht Bayer Leverkusens Geschäftsführer deutlich: „Ich sehe Xabi auf unserer Bank. Es stört mich, ständig gefragt zu werden, weil die Journalisten zu Hellsehern werden.“ Angedacht sei sogar, den bis 2026 datierten Kontrakt auszudehnen, so Carro: „Im Sommer werden wir reden. Wir würden uns freuen, wenn er verlängert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Alsonso ist seit Oktober 2022 für die Werkself verantwortlich, die er vergangene Saison zum nationalen Double führte. Auch in der laufenden Spielzeit mischt Bayer im Titelrennen mit. Insbesondere mit einem Engagement bei seinem Ex-Klub Real Madrid wird der spanische Übungsleiter immer wieder in Verbindung gebracht. Wie es für Alonso im Anschluss an die Saison weitergeht, scheint allerdings noch völlig offen zu sein.