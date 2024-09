BVB-Aufstellung: Zwei Veränderungen gegen starke Schotten?

Sowohl Borussia Dortmund als auch Celtic Glasgow sind mit drei Punkten in die neue Champions League-Saison gestartet. Doch während der BVB in der Bundesliga bislang kaum überzeugte, überlässt der schottische Meister in puncto Titelverteidigung nichts dem Zufall. Die ersten sechs Ligapartien wurden allesamt gewonnen, das beeindruckende Torverhältnis von 20:0 spricht Bände.

Entsprechend sind die Schwarz-Gelben gewarnt. „Wir sprechen über eine Mannschaft, die vier Wochen nicht verloren hat. Im ersten Champions League-Spiel waren sie sehr dominant. Sie haben viel Talent und einen fantastischen Trainer. Es wird für uns eine Herausforderung, aber für Celtic auch“, gab BVB-Coach Nuri Sahin auf der heutigen Pressekonferenz zu Protokoll.

Lese-Tipp

BVB: Sabitzer kehrt zurück

Qual der Wahl

Einmal mehr kann der 36-jährige Übungsleiter beinahe aus dem Vollen schöpfen. Der zuletzt angeschlagene Marcel Sabitzer wird aller Voraussicht nach fit sein für die Begegnung und könnte zurück in die Startelf rotieren. Alternativ drängen aber auch Kapitän Emre Can sowie der in dieser Saison besser aufgelegte Felix Nmecha auf den zweiten Platz auf der Sechs neben dem gesetzten Pascal Groß.

Darüber hinaus sieht es bei Außenverteidiger Julian Ryerson und Flügelflitzer Jamie Gittens sehr danach aus, dass es für die erste Elf reicht. Nach dem 4:2-Derbysieg über den VfL Bochum war zwischenzeitlich unklar, ob das Duo verfügbar ist. Schließlich könnte Niklas Süle den Platz hinten rechts in der Viererkette für den zeitweise unsicher wirkenden Yan Couto einnehmen. Die unterschiedlich veranlagten Defensivakteure liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

So könnte der BVB gegen Brügge spielen