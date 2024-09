BVB: Sabitzer kehrt zurück

Borussia Dortmund kann im Champions League-Heimspiel gegen Celtic Glasgow wohl wieder auf Marcel Sabitzer zurückgreifen. Wie BVB-Trainer Nuri Sahin auf der heutigen Pressekonferenz erklärte, kann der österreichische Mittelfeldspieler am heutigen Montag wieder in das Mannschaftstraining einsteigen und dürfte somit am morgigen Dienstagabend (21 Uhr) gegen die Schotten wieder zur Verfügung stehen.

Fragezeichen standen nach dem 4:2 im Revierderby gegen den VfL Bochum hinter den Einsätzen von Außenverteidiger Julian Ryerson und Flügelstürmer Jamie Gittens, doch auch diese beiden BVB-Profis sind gegen Celtic aller Voraussicht nach einsatzbereit. Nicht so Offensivspieler Giovanni Reyna, für den nach Sahins Angaben die Partie nach überstandener Leistenverletzung noch zu früh kommt.