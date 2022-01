Liverpool holt Díaz

Der FC Liverpool verstärkt die qualitativ hochwertig besetzte Offensive mit Luis Díaz. Wie der englische Topklub offiziell bekanntgibt, kommt der kolumbianische Offensivspieler vom FC Porto und unterschreibt langfristig.

Den Transfer lassen sich die Reds einiges kosten: Dem Vernehmen nach liegt die Ablösesumme bei 40 Millionen Euro. Weitere 20 Millionen können durch Bonuszahlungen hinzukommen. Damit stechen die Liverpooler unter anderem Tottenham Hotspur aus, das Berichten zufolge ebenfalls ein Angebot abgab.

An der Anfield Road reiht sich Díaz in die bärenstarke Offensive rund um Diogo Jota, Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino ein. Zum von Trainer Jürgen Klopp praktizierten Hochgeschwindigkeitsfußball scheint der 25-jährige Dribbler gut zu passen.

