VfB: Entwarnung bei Guirassy

Serhou Guirassy ist wohl mit einem blauen Auge davongekommen. Die Untersuchungen haben ergeben, dass die Oberschenkelverletzung des Mittelstürmers nicht so schwerwiegend ausfällt wie zuvor angenommen, berichtet die ‚Bild‘. Eine Teilnahme am anstehenden Afrika-Cup sei nicht in Gefahr.

Im vergangenen Testspiel von Guinea gegen Nigeria (2:0) musste Guirassy frühzeitig ausgewechselt werden. Nun also die Entwarnung: Der Torgarant vom VfB Stuttgart soll morgen mit der Mannschaft in die Elfenbeinküste reisen und am Ende der Woche wieder ins Training einsteigen. Ein Winterwechsel – für festgeschriebene 17,5 Millionen Euro darf der 27-Jährige die Schwaben dem Vernehmen nach bis Mitte des Monats verlassen – könnte also wieder Thema werden.