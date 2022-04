Werder: Werner lässt langfristige Zukunft offen

Werder Bremens Trainer Ole Werner gibt sich hinsichtlich seiner Zukunftsplanung bedeckt. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ antwortet der 33-Jährige nach einer möglichen langfristigen Zukunft beim SVW gefragt: „Tatsächlich ist es so, dass ich nicht so weit denke. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, und für die Laufzeit habe ich das Gefühl, dass es funktioniert. Es ist immer schön, wenn es langfristig passt. Aber es ist ja auch richtig: Alles ist so schnelllebig, daher versuche ich, im Hier und Jetzt einen guten Job zu machen – sodass sich daraus möglichst auch andere Dinge ergeben können.“ Werners Vertrag läuft noch bis 2023.

Der junge Trainer, der die Werder-Elf seit November vergangenen Jahres anleitet, führte den Verein binnen kurzer Zeit vom Tabellenmittelfeld auf den ersten Rang in der zweiten Bundesliga. Fürs Saisonfinale gibt Werner einen klaren Fokus vor: „Ich halte es für wichtig, dass man immer im Blick hat, was man bislang geleistet hat, und dass man das wertschätzt. Auf diese Weise behält man sein Selbstvertrauen, seine Freude bei. Wir haben jetzt die Chance, den Aufstieg am Ende der Saison zu schaffen. Darauf muss der mentale Fokus liegen – dann können wir daraus auch Kraft ziehen.“