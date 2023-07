Rasmussen kehrt nach Dänemark zurück

Jacob Rasmussen wird künftig wieder in seiner Heimat auf dem Rasen stehen. Der 26-jährige Innenverteidiger unterschreibt bei Bröndby IF einen Vierjahresvertrag. Der Däne durchlief in den vergangenen vier Jahren Stationen in Deutschland (Erzgebirge Aue), Italien (AC Florenz, FC Empoli), und den Niederlanden (Vitesse Arnheim, Feyenoord Rotterdam).

