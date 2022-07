Nottingham: Neue Details zum Richards-Deal

Omar Richards wird beim Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest für vier Jahre unterschreiben. Das berichtet der Journalist David Ornstein vom Fachmagazin ‚The Athletic‘. Und auch zur Ablöse des 24-jährigen Linksverteidigers liegen neue Informationen vor.

Laut Ornstein teilen sich die insgesamt zehn Millionen Euro, die der FC Bayern für Richards kassiert, in einen Sockelbetrag von 8,5 Millionen Euro und weiteren 1,5 Millionen Euro an möglichen Zuschüssen auf. Der Verkauf an die Tricky Trees steht unmittelbar vor dem Vollzug.