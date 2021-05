Wilshere verlässt Bournemouth

Die Liaison zwischen Jack Wilshere und dem AFC Bournemouth findet bereits nach einer halben Saison ihr Ende. Wie der englische Zweitligist mitteilt, gehört der 29-jährige Mittelfeldspieler zu den Spielern, die die Cherries ziehen lassen. Das Vertragspapier des ehemaligen Arsenal-Profis wird demnach nicht verlängert.

Bournemouth verpasste am vergangenen Sonntag gegen den FC Brentford im Halbfinalrückspiel der Aufstiegs-Playoffs den Wiederaufstieg in die Premier League. Insgesamt absolvierte Wilshere 18 Partien für den Klub, nahm jedoch auch häufig über 90 Minuten auf der Bank Platz. Nach seinem Ende bei West Ham United im vergangenen Sommer ist der 34-fache englische Nationalspieler erneut ohne Klub.

Jack Wilshere will leave the club upon the expiry of his short-term contract, as we confirm our list of retained players following the end of the 2020/21 season.#afcb 🍒