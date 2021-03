Mainzer U21-EM-Teilnehmer: „Hoffentlich kann das Kräfte freisetzen“

Mit Jonathan Burkardt (20) und Finn Dahmen (22) zählen zwei Eigengewächse von Mainz 05 zum deutschen Kader für die Ende März beginnende Hauptrunde der U21-Europameisterschaft. Trainer Bo Svensson hofft, dass sich die Nominierungen positiv auf die Leistungen im Verein auswirken. „Hoffentlich kann das Kräfte freisetzen bei Johnny. Er hat das verdient, genauso wie Finn. Zwei sehr talentierte Spieler. Wir freuen uns sehr, dass wir zwei da dabei haben“, bekräftigte der 41-Jährige im Zuge der heutigen Pressekonferenz auf FT-Nachfrage.

Svensson sieht die Nominierungen darüber hinaus als Bestätigung der guten Arbeit in der Mainzer Jugendakademie und will diesen Weg konsequent weitergehen: „Es soll auch in der Zukunft so sein, dass wir Spieler in den U21-Kader bekommen. Das ist der Weg, den wir gehen wollen. Junge talentierte deutsche Spieler auszubilden. Wir hoffen, dass das positiv ist für ihre persönliche Entwicklung und ihr Selbstvertrauen.“ Burkardt kommt in der laufenden Spielzeit auf 23 Bundesliga-Einsätze, in denen ihm ein Tor und eine Vorlage gelangen. Dahmen feierte in dieser Saison sein Debüt in der höchsten deutschen Spielklasse, muss sich aber noch mit der Rolle als Nummer zwei begnügen.