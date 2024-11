Leipzig trifft Rose-Entscheidung

Trainer Marco Rose bleibt nach dem vierten sieglosen Spiel in Folge vorerst im Amt. RB Leipzigs Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer sagte nach der gestrigen 3:4-Pleite bei der TSG Hoffenheim: „Druck ist immer da – auf uns allen. Wir sind jetzt gefragt, Lösungen zu finden und zu liefern. Da gehören wir alle zusammen und müssen die Köpfe zusammenstecken, zusammenhalten und Geschlossenheit zeigen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Dienstag tritt RB bei Inter Mailand an, in der Champions League haben die Sachsen bislang alle vier Partien verloren. Schäfer betont, man müsse „die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, schon ein Stückweit ändern. Wir müssen aktiver und mutiger sein – und weiter nach vorne spielen, um den RB-Fußball zu sehen, der uns über Jahre hinweg ausgezeichnet hat. Da müssen wir, und ich betone wir, ganz klar die Antworten liefern.“