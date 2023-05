Scammacca vor Serie A-Rückkehr?

Der AC Mailand ist offenbar um die Dienste von Mittelstürmer Gianluca Scamacca von West Ham United bemüht. Wie die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat ein erstes Gespräch der Verantwortlichen beider Klubs stattgefunden. Die Rossoneri waren bereits in seiner Zeit bei US Sassuolo am italienischen Nationalspieler interessiert.

Seit seinem Wechsel zu den Hammers für 36 Millionen Euro im vergangenen Sommer konnte Scamacca in der Premier League bislang noch nicht überzeugen und läuft den Erwartungen hinterher. Wettbewerbsübergreifend kommt der 1,95 Meter große Sturmtank auf acht Treffer. Aufgrund einer Knieverletzung stand der 24-Jährige seit Anfang Januar nicht mehr auf dem Platz. In der Serie A könnte es für den italienischen Nationalspieler wieder besser laufen. Milans Stadtrivale Inter hat denselben Gedanken und denkt dem Vernehmen nach ebenfalls an eine Rückholaktion des einstigen Sassuolo-Goalgetters.

