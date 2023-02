Vorher vereinslos: Rémy zurück in Frankreich

Loïc Rémy kehrt in die Ligue 1 zurück. Der 36-jährige Stürmer, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Chelsea gespielt hat, schließt sich für die restliche Saison Stade Brest an.

Der 31-fache französische Nationalspieler war seit dem vergangenen Sommer ohne Verein. Zuletzt lief Rémy für Süper Lig-Klub Adana Demirspor auf. Die meisten Spiele hat der Rechtsfuß in seiner Laufbahn bislang für Olympique Marseille bestritten (111 Einsätze, 55 Torbeteiligungen).

