Bundesliga-Duo dran: VfB kämpft um Hoeneß

Der VfB Stuttgart ist eine der großen Überraschungen in der aktuellen Spielzeit. Während die Schwaben im vergangenen Jahr noch in der Relegation ranmussten, ist diese Saison die Teilnahme am europäischen Geschäft zum Greifen nah – realistische Chancen darf man sich sogar für die Champions League-Qualifikation ausrechnen.

Kein Wunder, dass der Bundesligist seinen Cheftrainer Sebastian Hoeneß mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten möchte. Nach Informationen der ‚Stuttgarter Zeitung‘ fanden bereits erste Gespräche zwischen den Parteien statt. Eine Einigung könnte zeitnah erfolgen, da auch der Coach selbst einer weiterführenden Zusammenarbeit offen gegenübersteht, heißt es.

VfB: Hoeneß kommentiert Bayern-Gerüchte

Die ‚Bild‘ schaltet in der Causa einen Gang zurück und berichtet, dass die VfB-Bosse zwar auf eine „schnellstmögliche Verlängerung“ drängen, der 41-Jährige selbst aber keine Eile in einer vorzeitigen Ausdehnung seines noch bis 2025 gültigen Vertrages sehe. Oberste Priorität habe aktuell der sportliche Erfolg.

Bayer und Bayern dran

Für die Stuttgarter könnte es ohne Verlängerung knüppeldick kommen: Neben seinem Ex-Klub FC Bayern soll auch Tabellenführer Bayer Leverkusen die Fühler nach Hoeneß ausgestreckt haben. Laut ‚Bild‘ sieht die Werkself in dem gebürtigen Münchner einen geeigneten Nachfolger für Erfolgstrainer Xabi Alonso, der bekanntermaßen sowohl vom FCB als auch vom FC Liverpool umworben wird.

Klar ist, dass für Alonso und Hoeneß richtungsweisende Entscheidungen bevorstehen. Beide Übungsleiter wollen sich aber derzeit auf die Ziele ihrer Teams fokussieren. Es wird also voraussichtlich noch eine Weile dauern, bis die Würfel fallen.