„Reise noch nicht zu Ende“: Khedira bleibt bei Union

Rani Khedira und Union Berlin, das passt. Der 31-Jährige war 2021 vom FC Augsburg nach Berlin gewechselt und mauserte sich schnell zum Stammspieler, mittlerweile ist er absolute Führungskraft und Vizekapitän.

Kein Wunder also, dass die Eisernen gerne den auslaufenden Vertrag verlängern wollten, immerhin kommt Khedira auch in dieser Saison schon auf 31 Spiele in der Bundesliga. „Wenn ich auf meine bisherige Zeit bei Union zurückschaue, habe ich die schönsten Momente meiner Karriere vor Augen und bin einerseits sehr stolz. Anderseits fühle ich aber auch, dass diese Reise noch lange nicht zu Ende ist“, so der Sechser.

Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball an der Alten Försterei, ergänzt: „Seit meinem ersten Tag hier bei Union ist Rani ein zentraler Teil dieser Mannschaft und der gesamten Union-Familie. Mit seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und seiner fußballerischen Art bringt er Tag für Tag Qualitäten ein, die für uns als Verein und Team enorm wertvoll sind – sportlich wie menschlich.“ Über die Vertragslaufzeit macht der Bundesligist wie üblich keine Angaben.