Lazio im Rennen um Augustinsson

Ludwig Augustinsson könnte ab kommender Saison für Lazio Rom die Fußballschuhe schnüren. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, kann sich der Linksverteidiger einen Wechsel nach Italien vorstellen. Die Laziali zeigen demzufolge das größte Interesse an einer Verpflichtung.

Der Vertrag von Augustinsson ist eigentlich noch bis 2022 gültig, doch ein Verbleib in Liga zwei ist nahezu ausgeschlossen. Derzeit empfiehlt sich der 27-Jährige mit Schweden bei der Europameisterschaft für höhere Aufgaben. Mit Lazio in der Serie A und in der Europa League anzutreten, dürfte seinen Ansprüchen gerecht werden.