Mainz lehnt Mateta-Offerte ab

Der FSV Mainz 05 will bei einem Verkauf Jean-Philippe Mateta scheinbar ordentlich Kasse machen. Laut ‚RMC Sport‘ haben die Rheinhessen ein erstes Angebot von Crystal Palace abgelehnt. Die ‚Bild‘ brachte am gestrigen Montag eine potenzielle Ablöse von 15 Millionen Euro ins Spiel. Der 23-jährige Franzose ist vertraglich noch bis 2023 an den Bundesligisten gebunden.

‚RMC‘ zufolge werden die Verhandlungen zwischen den Klubs weiter fortgesetzt. Mainz-Sportchef Rouven Schröder machte zu Beginn des Transfermarkts klar, keinen Spieler „unter Wert abzugeben“. Mateta hat beim Tabellen-13. der abgelaufenen Saison ein schwieriges Jahr hinter sich. Der Mittelstürmer verpasste fast die gesamte Hinrunde aufgrund eines Meniskusrisses. In insgesamt 18 Spielen gelangen dem Rechtsfuß lediglich drei Treffer.