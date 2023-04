Nürnberg: Valentini vor Verlängerung

Enrico Valentini bleibt dem 1. FC Nürnberg erhalten. Trainer und Sportchef Dieter Hecking bestätigt gegenüber der ‚Bild‘, dass der Rechtsverteidiger beim Zweitligisten verlängern wird: „Wir sind in den Gesprächen sehr weit, da geht es gar nicht mehr darum, ob er im Kader nächstes Jahr steht, sondern vielmehr wie man so einen Spieler, der den Club komplett verinnerlicht hat und das auch jeden Tag vorlebt, langfristig an den Verein binden kann. Deswegen machen wir uns auch Gedanken, wie sein Weg nach der Karriere aussehen kann.“

Die Ausdehnung der Zusammenarbeit geht für den 34-Jährigen jedoch mit finanziellen Einbußen einher. Hecking: „Dass der Vertrag deutlich leistungsbezogener ist, muss Vale natürlich akzeptieren. Er kann bei uns Geld verdienen, aber es wird jetzt erst einmal in eine andere Richtung gehen. Damit hat er aber kein Problem.“ Der Rechtsfuß spielt bereits seit 2017 für die Nürnberger und stand für das Profiteam bislang 158 Mal auf dem Rasen. Dem Bericht zufolge soll der Routinier, der bereits in seiner Jugend für die Franken spielte, bei seinem langjährigen Arbeitgeber im Anschluss an seine aktive Karriere eine andere Funktion übernehmen.

