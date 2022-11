VfB: Mislintat spricht sich für Wimmer aus

Michael Wimmer hat beste Karten, auch im kommenden Jahr beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie zu stehen. „Michael hat einen Schnitt, mit dem wir die Liga halten würden. Das heißt, er hat sicherlich Argumente gesammelt. Ich habe das erkannt und werde das in die Diskussion einbringen“, erklärte Sportdirektor Sven Mislintat am gestrigen Dienstagabend nach dem 2:1-Erfolg gegen Hertha BSC.

Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo wurde Wimmer vor einem Monat als Interimslösung bis zur WM-Pause vorgestellt. Aus bislang sechs Pflichtspielen ging der VfB viermal als Sieger hervor. In Mislintat hat der Trainer einen Fürsprecher, mit Blick auf seine eigene offene Zukunft stellt der Kaderplaner jedoch klar: „Das ist keine Entscheidung, die ich alleine treffen kann. Das sollten die entscheiden, die auch über den 30. Juni 2023 hinaus einen Vertrag haben.“