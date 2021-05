Medien: Monaco bastelt an Jakobs-Transfer

Ismail Jakobs (21) könnte den 1. FC Köln Richtung Frankreich verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ zeigt die AS Monaco um Trainer Niko Kovac konkretes Interesse an einer Verpflichtung. Der Ligue 1-Klub soll mit einem jährlichen Nettogehalt von 1,5 Millionen Euro locken.

Jakobs steht in Köln noch bis 2024 unter Vertrag, kann seinen Jugendklub aber per Ausstiegsklausel verlassen: 13 Millionen Euro bei Klassenerhalt, acht Millionen Euro bei Abstieg. Am letzten Spieltag trifft der Tabellenvorletzte am heutigen Samstag auf Schalke 04.

In der laufenden Saison bestritt Linksaußen Jakobs 25 Pflichtspiele (zwei Tore, zwei Assists) für den FC, nahm zudem mit der deutschen U21-Nationalmannschaft der EM-Quali und -Gruppenphase teil. Auch in der Premier League soll es Interessenten für den gebürtigen Kölner geben, Leicester City und Brighton & Hove Albion wurden im Frühjahr gehandelt.