Bayer 04: Geht Fosu-Mensah noch?

Die Wege von Bayer Leverkusen und Timothy Fosu-Mensah könnten sich noch in diesem Januar trennen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt ES Troyes AC Interesse am niederländischen Defensivspieler. Bis 2024 ist er noch an die Werkself gebunden.

Dennoch werden die Leverkusener dem 25-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen. Fosu-Mensah ist unterm Bayer-Kreuz nur noch Ergänzungsspieler. Lediglich 116 Einsatzminuten stehen für ihn in dieser Saison zu Buche. Im Januar 2021 war Fosu-Mensah für etwas weniger als zwei Millionen Euro von Manchester United nach Leverkusen gewechselt.

