Transfer-Entscheidung um Félix | Álvarez zum City-Rivalen?

Félix-Traum ausgeträumt

João Félix steht auch in diesem Sommer wieder in den Transferschlagzeilen. Die Zukunft des Offensivspielers ist unklar, schließlich hat Atlético Madrid keine Verwendung mehr für den 126-Millionen-Mann. Die logische Folge sind Transfergerüchte – einige kommen auf, andere erledigen sich nach einer Weile. Hatte Aston Villa die Akte Félix schon geschlossen, tut das nun auch Heimatverein Benfica Lissabon.

„Es ist Benfica nicht möglich, zu bezahlen, was Atlético will. Wir würden ihn gerne zurückholen, aber das ist für uns keine Option“, wird Klubpräsident Rui Costa von der portugiesischen und spanischen Presse zitiert. Die Rückkehr in die Heimatstadt, sie bleibt ein Wunschtraum. Und nun? Félix wird weiter hoffen, dass Ex-Leihklub FC Barcelona noch einmal anklopft. Die Katalanen haben mit Dani Olmo (26/RB Leipzig) aber eine andere Priorität.

Julián Álvarez – der Mann, der aus dem Schatten von Erling Haaland treten will. Weil das bei Manchester City schwierig wird, muss wohl ein Klubwechsel her. Atlético Madrid, so war in den vergangenen Tagen zu vernehmen, ist auf gutem Weg zu einer Zusammenarbeit. Abgeschlossen sind die Verhandlungen allerdings noch nicht, sodass die Tür auch anderen Vereinen noch offensteht.

Hoffnungen macht sich ausgerechnet ManCitys Premier League-Rivale FC Arsenal, berichtet der ‚Mirror‘. Die Gunners seien in „Alarmbereitschaft“ und könnten sich ebenfalls aktiv am Poker beteiligen. Noch ist das allerdings nicht der Fall, dabei sollte angesichts der Bemühungen von Atlético doch Eile geboten sein. Auf einem anderen Blatt steht, ob der englische Meister eine Verstärkung des Vizemeisters zulassen würde.