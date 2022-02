Einigung steht: Shaqiri vor Unterschrift in Chicago

Der Transfer von Xherdan Shaqiri zu Chicago Fire ist so gut wie in trockenen Tüchern. Laut der ‚L‘Équipe‘ hat sich der MLS-Klub mit Olympique Lyon auf eine Ablöse von sieben Millionen Euro geeinigt. Mit dem 30-Jährigen selbst ist sich Chicago ebenfalls einig.

Am Freitag vermeldete OL, dass der Schweizer Nationalspieler für Gespräche mit einem Verein aus den USA freigestellt wurde. Im Team von Peter Bosz kam der ehemalige Bayern-Profi in dieser Saison in 16 Partien zum Einsatz. Dabei steuerte der Linksfuß drei Torvorlagen und drei Treffer bei. Im Sommer 2021 war Shaqiri für sechs Millionen Euro vom FC Liverpool zu den Franzosen gewechselt.