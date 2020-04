Müller: Stammplatz oder Mainz-Abschied

Florian Müller stellt Bedingungen für seinen Verbleib bei Mainz 05. „Ich habe immer gesagt: Ich will spielen“, betont der 22-jährige Keeper im Gespräch mit dem ‚kicker‘, „daraus ergibt sich mein Plan. Wenn es in Mainz der Fall ist, dann kann ich mir vorstellen, weiter in Mainz zu bleiben – wenn es nicht gegeben ist, muss ich mir etwas anderes überlegen.“

Lediglich fünf Pflichtspiele bestritt der Saarländer für die 05er in dieser Saison. Zumeist hatte sein Konkurrent Robin Zentner (25) die Nase vorne. Müllers Vertrag in Mainz läuft noch bis 2022 – ob er ihn der aktuellen Situation verlängern würde, ist fraglich.