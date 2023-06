Newcastle kauft und verleiht Minteh

Newcastle United hat Yankuba Minteh verpflichtet. Wie der englische Champions League-Teilnehmer mitteilt, kommt das 18-jährige Offensivtalent vom Odense BK und wird sofort an Feyenoord Rotterdam verliehen.

Erst im vergangenen Sommer war Minteh aus seiner Heimat Gambia nach Dänemark gewechselt. Für Odenses Profimannschaft gelangen dem Linksfuß vier Tore und sechs Vorlagen in 17 Spielen.

✍️ #NUFC have completed a deal to sign Yankuba Minteh from Danish side Odense Boldklub, subject to approval.



The 18-year-old Gambia forward will officially complete his move to the Magpies on 1st July 2023 before immediately joining Feyenoord on loan for the 2023/24 season.