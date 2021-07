Die Krönung von Lionel Messi | Showdown in Wembley

Argentinien feiert Messi & Co.

Lionel Messi und Argentinien besiegten in der Nacht von Samstag auf Sonntag Brasilien im Finale der Copa América mit 1:0 (1:0). Das Tor des Tages erzielte Ángel Di María in der 22. Spielminute, der damit die Albiceste nach 28 Jahren Durststrecke zum Gewinn des Kontinentalturniers schießt und ein ganzes Land in Ekstase versetzt. Auch die argentinische Presse. So lautet die Schlagzeile in der heutigen Ausgabe der ‚Diaro Hoy‘: „Champions“. Für ‚El Ancasti‘ sind die Argentinier die „Könige von Amerika“ – allen voran Lionel Messi, der seinen ersten Titel im Nationaldress einfuhr. „Die argentinische Freude wird kein Ende haben“, ist sich die ‚Rio Negro‘ sicher, während für die ‚Mundo D‘ in dieser Nacht „Geschichte“ geschrieben wurde.

Wer schreibt Geschichte in Wembley?

Auch auf dem europäischen Kontinent setzt sich an diesem Wochenende eine Nation die Krone auf. Um 21 Uhr treffen Italien und England im Finale der Europameisterschaft in Wembley aufeinander. Beide Nationen trennt nur noch ein einziger Schritt vom großen Triumph. Für die Italiener wäre es nach 1968 der zweite EM-Titel der Geschichte. Das ganze Land steht hinter der Squadra Azzurra, die heutige Schlagzeile der heimischen ‚Tuttosport‘ lautet: „Für euch, für uns!“ Einen Seitenhieb gegen die Engländer kann sich dagegen die ‚Il Romanista‘ nicht vergreifen. In Anlehnung an den Song der Three Lions ist dort „It’s coming Rome“ zu lesen. Dagegen ruhen auf der Insel die Hoffnungen (mal wieder) auf Harry Kane. „We Kane be Heroes“, schreibt der ‚Daily Mirror‘ in seiner Sonntagsausgabe. In der Tat könnte das Team von Gareth Southgate Heldenstatus im Mutterland des Fußballs erlangen, wäre es doch der erste EM-Titel für England.

Real wird nicht um Mbappé werben

Neben dem Endspiel in Wembley widmet sich die spanische ‚as‘ an diesem Sonntag auch der Personalie Kylian Mbappé. Nach Informationen der Sportzeitung wird sich Real Madrid in diesem Sommer nicht um die Dienste des französischen Angreifers bemühen. Demnach möchten sich die Königlichen nicht auf das Armdrücken mit Paris St. Germain einlassen. Trotz aktuellem Vertragsende im Sommer 2022, verlangen die Franzosen dem Vernehmen nach mindestens 150 Millionen Euro für ihren Topstürmer, Mbappé hatte jüngst zudem verraten, PSG in diesem Sommer nicht verlassen zu wollen. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass der 22-Jährige gerne eines Tages für den spanischen Rekordmeister auflaufen möchte. Es scheint also nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich die Wege von Real und Mbappé kreuzen werden.