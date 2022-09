Mazraoui: „Ein sehr guter Start von mir“

Noussair Mazraoui blickt auf seine Anfangszeit beim FC Bayern zurück. Im Interview mit der ‚Abendzeitung‘ danach gefragt, ob er mittlerweile in München angekommen sei, antwortet der Rechtsverteidiger: „Angekommen? Ich weiß nicht genau. Nach zwei guten Spielen gegen den VfB Stuttgart und Barcelona ist es vielleicht zu früh, das zu sagen. Ich denke aber, dass es ein sehr guter Start von mir beim FC Bayern war. So will ich weitermachen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige war im Sommer ablösefrei von Ajax Amsterdam an die Säbener Straße gewechselt und tat sich in seiner Anfangszeit schwer, die Anforderungen von Trainer Julian Nagelsmann zu erfüllen. Vor allem in der Defensivbewegung hakte es beim marokkanischen Nationalspieler. In den vergangenen beiden Pflichtspielen zeigte Mazraoui aber eine klar nach oben zeigende Formkurve.