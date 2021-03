Badstubers Plan für die Zukunft

Holger Badstuber vom VfB Stuttgart will nicht ausschließen, dass er ab der nächsten Saison noch einmal eine Erfahrung im Ausland macht. „Absolut. Ich bin offen, schränke mich nicht ein und will den Fußball genießen, das ist ein ‚must‘“, so der 31-jährige Innenverteidiger laut dem ‚kicker‘.

Auch ein erneutes Engagement in der Bundesliga will Badstuber nicht ausschließen: „Ich kann mich ganz gut selber einschätzen, also ein klares Ja. Viele wissen, zu was ich fit fußballerisch fähig bin.“ In der aktuellen Saison lief der Routinier 15 Mal für die Regionalliga-Mannschaft des VfB auf. Bei den Profis ist er kein Thema mehr. Sein Vertrag läuft aus.