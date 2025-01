Bedient sich Hannover in der Bundesliga?

Hannover 96 hat es auf einen Spieler vom VfL Bochum abgesehen. Wie das Portal ‚Tief im Westen‘ berichtet, schielen die 96er auf Lukas Daschner. Die ‚Bild‘ bestätigt das Interesse und berichtet, dass sich der 26-Jährige einen Wechsel zum Zweitligisten vorstellen kann. Hannover kann sich sowohl eine Leihe als auch einen Kauf vorstellen, beißt beim Schlusslicht der Bundesliga aber bislang noch auf Granit.

Unter Trainer Dieter Hecking kommt der Angreifer in Bochum kaum zum Zug. In der laufenden Spielzeit kam er in 13 Bundesligaspielen zum Einsatz, meist jedoch als Kurzarbeiter. In seiner limitierten Spielzeit traf Daschner einmal und legte ein weiteres Tor auf. Sein Vertrag in Bochum läuft noch bis 2026.