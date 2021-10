„Hat mich gekränkt“: Dragovic tritt gegen Bayer nach

An seine Zeit bei Bayer Leverkusen hat Aleksandar Dragovic keine guten Erinnerungen. „Mir war es am wichtigsten, endlich wieder glücklich zu sein. In Leverkusen war ich das drei Jahre lang nicht. Ich bin nur glücklich, wenn ich jedes Wochenende auf dem Platz stehe. Es gibt mir nichts, wie bei Leverkusen bei einem super Verein in einer super Liga zu spielen, aber nicht wertgeschätzt zu werden“, wettert der 30-Jährige im Interview mit ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘. Im vergangenen Sommer schloss sich der Innenverteidiger dem serbischen Spitzenklub Roter Stern Belgrad an.

Wieso Dragovic in Leverkusen nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinauskam, ist für ihn nach wie vor ein Rätsel. „Wenn ich gespielt habe, habe ich immer meine Leistung gebracht. Es war für mich nicht nachvollziehbar, dass die Trainer meine Hilfe nur dann wollten, wenn Not am Mann war. Das hat mich gekränkt.“ Bei Roter Stern möchte der Österreicher nun endlich zeigen, was er kann. „Vielleicht gibt mir der Schritt zurück nach Belgrad die Chance, später zwei nach vorne zu gehen“, erklärt der Rechtsfuß.