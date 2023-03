DFB-Elf gegen Peru: Flick setzt auf einen Neuling

Im ersten Spiel seit dem WM-Vorrundenaus in Katar setzt Hansi Flick auf einen Debütanten. Der Bundestrainer vertraut in der Startelf auf Marius Wolf als Rechtsverteidiger. Die fünf anderen Neulinge sitzen allesamt erstmal auf der Bank.

Im Tor beginnt wie erwartet Marc-André ter Stegen. Der Schlussmann will die Chance nutzen, am Thron des verletzten Kapitäns Manuel Neuer zu rütteln. Emre Can und Florian Wirtz standen jeweils nicht im WM-Kader, aber heute in der Startelf.

So startet das DFB-Team