BVB: Kovac gibt Personalupdate

Niko Kovac kann am Samstag (15:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim auf einen großen Kader setzen. Wie der Trainer auf der Pressekonferenz mitteilte, besteht bei den zuletzt angeschlagenen Pascal Groß (33) und Maximilian Beier (22) eine „Resthoffnung“, dass sie schon gegen die TSG wieder zur Verfügung stehen könnten. Auch Emre Can (31) ist wieder ein Kandidat für die Startelf, somit hat Kovac vor allem in der Defensive „die Qual der Wahl“.

Marcel Sabitzer (31), der bereits seit geraumer Zeit mit einem Innenbandriss im Knie fehlt, könnte nach dem Hoffenheim-Spiel wieder zur Option werden, Kovac ist beim Österreicher ebenfalls „sehr zuversichtlich“. Somit kann der Trainer vor dem Saisonfinale nahezu aus dem Vollen schöpfen, um das Ziel der Champions League noch zu erreichen. Aktuell steht der BVB auf Rang sieben, vier Punkte hinter Platz vier, den RB Leipzig innehat.