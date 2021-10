Zakaria: Neuer Arsenal-Anlauf?

Der FC Arsenal verstärkt offenbar sein Werben um Denis Zakaria. Die ‚Sun‘ berichtet, dass die Gunners den Schweizer von Borussia Mönchengladbach nach dessen jüngsten Leistungen im kommenden Sommer ablösefrei verpflichten wollen.

Das Arsenal-Interesse an Zakaria ist grundsätzlich nicht neu. Neben dem englischen Erstligisten wurden zuletzt die AS Rom und auch der FC Barcelona als Interessenten gehandelt. Weil Zakarias Vertrag bei den Fohlen im Anschluss an die Saison ausläuft, kann der Mittelfeldspieler ab Januar ohne Zustimmung seines Arbeitgebers bei einem anderen Klub unterschreiben und im Juli 2022 ablösefrei wechseln.