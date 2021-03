Dortmund - Sevilla 2:2 | Mit VAR-Chaos & Haaland ins Viertelfinale

BVB-Kapitän Marco Reus hatte im Vorfeld der Partie verkündet, seine Mannschaft wolle mit Aggressivität ins Achtelfinal-Rückspiel gehen. Doch es waren die Gäste, die dieses Vorhaben in die Tat umsetzten. Sevilla presste von Beginn an wild und ließ die Dortmunder kaum zur Entfaltung kommen.

Vor allem über die Flügel brachen die Spanier offensiv immer wieder durch und sorgten für Gefahr. Statt eines verdienten Führungstreffers folgte jedoch der Nackenschlag. Nach einem Ballverlust der Gäste im Spielaufbau nutzte der BVB seine erste richtige Chance der Partie eiskalt aus und ging durch Erling Haaland in Führung (35.).

VARes Chaos

Nach der Halbzeitpause kam der BVB besser in die Partie und kam gleich durch den Norweger zur nächsten Großchance (46.). Wenig später folgte mit dem 2:0 die kurioseste Szene des Spiels: Erst nach zweifachem VAR-Eingriff und einem doppelten Elfmeter wurde Haalands zweiter Treffer anerkannt (siehe Torfolge).

Das Gegentor setzte bei Sevilla neue Energie frei. Erneut schnürten die Andalusier den BVB mit präzisem Kurzpassspiel und aggressivem Pressing ein, anders als in der ersten Hälfte konnte Dortmund nun aber mit Kontern für Entlastung sorgen.

Es entwickelte sich eine wilde Partie, in der die Gäste in der Nachspielzeit auf 2:2 stellen konnten. Der nötige dritte Treffer blieb der Mannschaft von Julen Lopetegui aber verwehrt – so endete ein wilder Fußball-Krimi mit dem Viertelfinal-Einzug des BVB.

Torfolge

1:0 Haaland (35.): Aus dem Nichts der zu diesem Zeitpunkt unverdiente Treffer des BVB. Sevilla verliert im Spielaufbau leichtfertig den Ball. Über Schulz kommt die Kugel zu Dahoud, der Reus steil schickt. Gästekeeper Bono läuft den Dortmunder-Kapitän halbherzig an und entblößt sein Tor. Ein Querpass von der Grundlinie auf Haaland – und es steht 1:0.

2:0 Haaland (54.): Ein kurioser Treffer, bei dem der VAR die Hauptrolle spielt. Der Reihe nach: Haaland büffelt sich gegen die Sevilla-Defensive durch und erzielt das vermeintliche 2:0. Nach mehreren Minuten und einer Überprüfung entscheidet Schiedsrichter Cakir mit Hilfe des VAR zwei Dinge: Der Treffer wird zurückgenommen und es gibt Elfmeter für den BVB. Denn eine Minute vor dem aberkannten Tor hatte Koundé Haaland im Strafraum gehalten, was zunächst nicht geahndet worden war.

Beim fälligen Elfmeter scheitert Haaland am Torhüter, das Spiel geht zunächst wieder eine gute Minute weiter. Dann der erneute Pfiff von Cakir, denn wieder meldet sich der VAR: Bono hatte beim Halten die Torlinie verlassen. Der Elfmeter wird also wiederholt und diesmal verwandelt Haaland. Eine komplizierte Torentstehung, die Gegner des VAR in ihrer Meinung bestätigen wird.

2:1 En-Nesyri (68.): Nun trifft auch Sevilla per Strafstoß. Gómez flankt aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo Can den eingewechselten de Jong ungestüm schubst – ein klares Foul, für das es keinen VAR braucht. Den fälligen Elfmeter verwandelt En-Nesyri unhaltbar.

2:2 En-Nesyri (90. +5): Der BVB muss noch einmal richtig zittern. Rakitic wird auf rechts komplett frei gelassen und kann unbedrängt flanken. In der Mitte steigt En-Nesyri am höchsten und köpft wuchtig ein.

Die Noten für den BVB

Eingewechselt

67‘ Passlack (3) für Hazard

89‘ Zagadou für Schulz

90‘ +5 Meunier für Morey