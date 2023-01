Köln verlängert mit Kainz

Florian Kainz und der 1. FC Köln gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der Bundesligist verkündet, wurde der Vertrag mit dem 30-Jährigen bis 2025 verlängert. Das bisherige Arbeitspapier wäre 2024 ausgelaufen.

„Florian ist einer unserer konstantesten Spieler und absoluter Leistungsträger unserer Mannschaft. Er hat seine starke Form der Vorsaison in dieser Spielzeit bestätigt. Vier Tore und fünf Vorlagen in 14 Bundesligaeinsätzen sprechen für sich, damit ist er derzeit unser bester Scorer“, lobt Christian Keller.

Der Kölner Geschäftsführer fährt fort: „Seit seiner Verpflichtung vor exakt vier Jahren hat er sich stetig weiterentwickelt und ist heute auch neben dem Platz einer unserer Führungsspieler, der sich zu 100 Prozent mit dem FC und unserem Weg identifiziert.“

„Bin sehr glücklich“

Kainz selbst erklärt: „Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag beim FC verlängert zu haben und bin dankbar für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich möchte in Zukunft noch mehr Verantwortung auf und neben dem Platz übernehmen. Ich bin von der Art und Weise unseres Fußballs überzeugt und glaube fest daran, in den nächsten Jahren mit FC erfolgreich in der Bundesliga zu spielen.“

Der Österreicher war im Januar 2019 vom SV Werder Bremen nach Köln gewechselt. Unter Trainer Steffen Baumgart zählt Kainz zu den Leistungsträgern in der Offensive.