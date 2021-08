Bailey hat unterschrieben

Nun ist alles fix und offiziell. Leon Bailey wechselt von Bayer Leverkusen zu Aston Villa. Der 23-Jährige unterzeichnet beim englischen Erstligisten einen Vertrag bis 2025.

Coach Dean Smith begrüßt den Neuzugang: „Leon ist ein großartiger junger Stürmer mit viel Geschwindigkeit und Kreativität. Er hatte eine tolle Zeit bei Bayer Leverkusen und wir freuen uns jetzt darauf, dass er seine Fähigkeiten und sein Talent für Aston Villa zeigt.“

Bayer kann dem Vernehmen nach mit 30 Millionen Euro Sockelablöse rechnen. Die Summe kann durch Bonuszahlungen noch auf 35 Millionen Euro anwachsen.

It's time to #WelcomeLeon. 🇯🇲@LeonBailey is an Aston Villa player! 🙌