Wagner geht leer aus: Insider verrät neuen Australien-Coach

David Wagner wird offenbar nicht der neue Trainer der Socceroos. Wie die australische ‚Herald Sun‘ aus Insiderkreisen berichtet, wird der ehemalige Schalke-Trainer nicht die Nachfolge des zurückgetretenen Graham Arnold als australischer Nationaltrainer antreten. Stattdessen ist die Wahl demzufolge auf Tony Popovic gefallen. Der Coach ist aktuell vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Melbourne Victory Ende Juni ausgelaufen ist.

„Wir wissen, wer verfügbar ist und werden uns schnell um die Ernennung eines festen Trainers kümmern. Als Organisation müssen wir darauf vertrauen können, dass der von uns eingestellte Trainer uns durch einen komplizierten asiatischen Qualifikationsprozess für die Weltmeisterschaft 2026 führen kann. Diese Ernennung muss passen“, erklärte der australische Verbandschef James Johnson am Wochenende. Wagner hatte zunächst als Favorit gegolten. Das nächste WM-Qualifikationsspiel der Socceroos findet am 10. Oktober in Adelaide gegen China statt.